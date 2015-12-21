Україна домовилася про безвіз ще з однією країною

Українці зможуть подорожувати до Гренади без віз. Відповідну постанову про скасування віз схвалив 16 вересня Кабмін України.Подорожувати без віз можна буде з України у Гренаду і навпаки строком на 90 днів протягом 180 днів. Метою поїздки повинен бути туризм або здійснення іншої неоплачуваної діяльності. Про це свідчать дані у постанові уряду, - повідомляє 24 канал.До слова, що до рішення уряду ще влітку представники обох держав підписали угоду про взаємне скасування віз.Додамо, що у 2019 році громадяни Гренади оформили всього 9 віз до України. А з 1 січня до 14 серпня 2020 року вони не взагалі оформлювали віз для в'їзду в нашу державу.Гренада – острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду – найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких – Каріока. Площа країни складає 344 квадратних кілометри. Столиця – Сент-Джорджес.