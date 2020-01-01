У районі на Волині – новий голова суду
Сьогодні, 18:13
Обрали нового голову Старовижівського районного суду Волинської області.
Про це йдеться на сайті Судової влади України.
14 вересня 2020 року на зборах суддів Старовижівського районного суду Волинської області шляхом таємного голосування вибрали нового голову. Так, головою Старовижівського районного суду став Назарук Олександр Володимирович.
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Про це йдеться на сайті Судової влади України.
14 вересня 2020 року на зборах суддів Старовижівського районного суду Волинської області шляхом таємного голосування вибрали нового голову. Так, головою Старовижівського районного суду став Назарук Олександр Володимирович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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