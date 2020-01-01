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У районі на Волині – новий голова суду

У районі на Волині – новий голова суду
Обрали нового голову Старовижівського районного суду Волинської області.

Про це йдеться на сайті Судової влади України.

14 вересня 2020 року на зборах суддів Старовижівського районного суду Волинської області шляхом таємного голосування вибрали нового голову. Так, головою Старовижівського районного суду став Назарук Олександр Володимирович.

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Теги: новий голова суду, Старовижівський район
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