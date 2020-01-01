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На Рівненщині від правця помер чоловік

На Рівненщині від правця помер чоловік
В Рівненській області від правця помер 80-річний житель Костопільського району.

Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.

Чоловік 2 вересня наступив стопою на гострий предмет, в результаті чого отримав колоту рану стопи. За медичною допомогою звернувся через 8 днів. Були скарги на порушене ковтання, відмічалось порушення мовлення та ригідність м’язів. 11 вересня був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Березнівська ЦРЛ». Однак лікування не дало результату і через три дні перебування у лікарні хворий помер.

Це перший випадок правця зареєстрований у поточному році у Рівненській області.


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Теги: правець, Рівненщина, інфекційна хвороба
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