На Рівненщині від правця помер чоловік
Сьогодні, 19:43
В Рівненській області від правця помер 80-річний житель Костопільського району.
Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.
Чоловік 2 вересня наступив стопою на гострий предмет, в результаті чого отримав колоту рану стопи. За медичною допомогою звернувся через 8 днів. Були скарги на порушене ковтання, відмічалось порушення мовлення та ригідність м’язів. 11 вересня був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Березнівська ЦРЛ». Однак лікування не дало результату і через три дні перебування у лікарні хворий помер.
Це перший випадок правця зареєстрований у поточному році у Рівненській області.
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Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.
Чоловік 2 вересня наступив стопою на гострий предмет, в результаті чого отримав колоту рану стопи. За медичною допомогою звернувся через 8 днів. Були скарги на порушене ковтання, відмічалось порушення мовлення та ригідність м’язів. 11 вересня був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Березнівська ЦРЛ». Однак лікування не дало результату і через три дні перебування у лікарні хворий помер.
Це перший випадок правця зареєстрований у поточному році у Рівненській області.
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