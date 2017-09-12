У Луцьку розшукують літню жінку, яка вийшла з дому і не повернулась. ФОТО
Сьогодні, 21:51
У середу, 16 вересня, зникла літня жінка, яка вийшла з дому і не повернулась.
Про це у Facebook написала користувачка Леночка Власова.
"Зникла жінка похилого віку. 16.09 вийшла з дому о 13:00. Проживає за адресою и. Луцьк пр-т Молоді. Була одягнена у білу кофту та темні штани", - йдеться в дописі.
Хто володіє будь-якою інформацією прохання повідомити за тел. 0957199032 або на 102.
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Про це у Facebook написала користувачка Леночка Власова.
"Зникла жінка похилого віку. 16.09 вийшла з дому о 13:00. Проживає за адресою и. Луцьк пр-т Молоді. Була одягнена у білу кофту та темні штани", - йдеться в дописі.
Хто володіє будь-якою інформацією прохання повідомити за тел. 0957199032 або на 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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