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В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство

В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство
У середу, 16 серпня, Кабмін затвердив новий вигляд бланків посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам, пишуть Факти.

Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.

Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.

Новий документ, повністю відповідатиме міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.

В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство

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Теги: посвідчення водія, група крові, донорство
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