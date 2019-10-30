В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство





За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам, пишуть



Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.



Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.



Новий документ, повністю відповідатиме міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 16 серпня, Кабмін затвердив новий вигляд бланків посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто.За словами прем’єр-міністра України, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам, пишуть Факти Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.Новий документ, повністю відповідатиме міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.

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