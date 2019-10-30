В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство
Сьогодні, 22:46
У середу, 16 серпня, Кабмін затвердив новий вигляд бланків посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам, пишуть Факти.
Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.
Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.
Новий документ, повністю відповідатиме міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.
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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам, пишуть Факти.
Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.
Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.
Новий документ, повністю відповідатиме міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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В Україні в посвідченні водія вказуватимуть групу крові та згоду на донорство
Сьогодні, 22:46