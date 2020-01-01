17 вересня на Волині: гортаючи календар

Богдана Коваля (на фото).



Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.



Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.



17 вересня в Україні відзначають День рятівника.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).



17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.

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