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17 вересня на Волині: гортаючи календар

17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження у журналіста та телеведучого Богдана Коваля (на фото).

Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.

Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.

17 вересня в Україні відзначають День рятівника.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).

17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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