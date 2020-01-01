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Літню жінку, яка у Луцьку вийшла з дому і не повернулась, розшукали

Літню жінку, яка у Луцьку вийшла з дому і не повернулась, розшукали
У середу, 16 вересня, зникла літня жінка, яка вийшла з дому і не повернулась.

Про це у Facebook написала користувачка Леночка Власова.

"Зникла жінка похилого віку. 16.09 вийшла з дому о 13:00. Проживає за адресою и. Луцьк пр-т Молоді. Була одягнена у білу кофту та темні штани", - йдеться в дописі.

Згодом, користувачка повідомила, що жінку вдалось розшукати.

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Теги: розшук, жінка
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