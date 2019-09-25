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На Волині за переповнений щебенем MAN перевізника оштрафували на понад 13 тисяч євро

На Волині за переповнений щебенем MAN перевізника оштрафували на понад 13 тисяч євро
Під час чергового контрольного зважування працівники управління Укртрансбезпеки спільно з поліцейськими виявили автомобіль, норма вантажу в якому перевищувала допустиму вагу на майже на 30%.

"Порушник має сплатити штраф", - повідомив Суспільному начальник управління Укртрансбезпеки в області Віталій Конончук.

На відрізку дороги "Доманово – Київ – Чернівці – Тереблече" під час контрольного зважування спеціалісти Укртрансбезпеки виявили автівку MAN TGX переповнену щебенем.

За виявлені порушення вагових параметрів власнику машини нарахували плату за проїзд автодорогами у розмірі 13 тисяч 642 євро. Склали акт про проведення перевірки за відсутність дозволу, який дає право на рух дорогами України при перевищенні встановлених вагових норм понад 20%.

"Загалом з початку року працівники волинського обласного управління Укртрансбезпеки провели п'ять з половиною тисяч перевірок авто, склали півтори тисячі актів за порушення", – повідомив Віталій Конончук.

Найбільше порушень виявили у відсутності щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія, товарно-транспортних накладних, протоколів технічного контролю.

Нагадаємо, на Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.

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Теги: вантаж, Укртрансбезпека, штраф
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