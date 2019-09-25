На Волині за переповнений щебенем MAN перевізника оштрафували на понад 13 тисяч євро





"Порушник має сплатити штраф", - повідомив Віталій Конончук.



На відрізку дороги "Доманово – Київ – Чернівці – Тереблече" під час контрольного зважування спеціалісти Укртрансбезпеки виявили автівку MAN TGX переповнену щебенем.



За виявлені порушення вагових параметрів власнику машини нарахували плату за проїзд автодорогами у розмірі 13 тисяч 642 євро. Склали акт про проведення перевірки за відсутність дозволу, який дає право на рух дорогами України при перевищенні встановлених вагових норм понад 20%.



"Загалом з початку року працівники волинського обласного управління Укртрансбезпеки провели п'ять з половиною тисяч перевірок авто, склали півтори тисячі актів за порушення", – повідомив Віталій Конончук.



Найбільше порушень виявили у відсутності щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія, товарно-транспортних накладних, протоколів технічного контролю.



Нагадаємо, на Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час чергового контрольного зважування працівники управління Укртрансбезпеки спільно з поліцейськими виявили автомобіль, норма вантажу в якому перевищувала допустиму вагу на майже на 30%."Порушник має сплатити штраф", - повідомив Суспільному начальник управління Укртрансбезпеки в областіНа відрізку дороги "Доманово – Київ – Чернівці – Тереблече" під час контрольного зважування спеціалісти Укртрансбезпеки виявили автівку MAN TGX переповнену щебенем.За виявлені порушення вагових параметрів власнику машини нарахували плату за проїзд автодорогами у розмірі 13 тисяч 642 євро. Склали акт про проведення перевірки за відсутність дозволу, який дає право на рух дорогами України при перевищенні встановлених вагових норм понад 20%."Загалом з початку року працівники волинського обласного управління Укртрансбезпеки провели п'ять з половиною тисяч перевірок авто, склали півтори тисячі актів за порушення", – повідомив Віталій Конончук.Найбільше порушень виявили у відсутності щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія, товарно-транспортних накладних, протоколів технічного контролю.Нагадаємо, на Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.

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