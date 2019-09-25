На Волині за переповнений щебенем MAN перевізника оштрафували на понад 13 тисяч євро
Сьогодні, 08:11
Під час чергового контрольного зважування працівники управління Укртрансбезпеки спільно з поліцейськими виявили автомобіль, норма вантажу в якому перевищувала допустиму вагу на майже на 30%.
"Порушник має сплатити штраф", - повідомив Суспільному начальник управління Укртрансбезпеки в області Віталій Конончук.
На відрізку дороги "Доманово – Київ – Чернівці – Тереблече" під час контрольного зважування спеціалісти Укртрансбезпеки виявили автівку MAN TGX переповнену щебенем.
За виявлені порушення вагових параметрів власнику машини нарахували плату за проїзд автодорогами у розмірі 13 тисяч 642 євро. Склали акт про проведення перевірки за відсутність дозволу, який дає право на рух дорогами України при перевищенні встановлених вагових норм понад 20%.
"Загалом з початку року працівники волинського обласного управління Укртрансбезпеки провели п'ять з половиною тисяч перевірок авто, склали півтори тисячі актів за порушення", – повідомив Віталій Конончук.
Найбільше порушень виявили у відсутності щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія, товарно-транспортних накладних, протоколів технічного контролю.
Нагадаємо, на Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.
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"Порушник має сплатити штраф", - повідомив Суспільному начальник управління Укртрансбезпеки в області Віталій Конончук.
На відрізку дороги "Доманово – Київ – Чернівці – Тереблече" під час контрольного зважування спеціалісти Укртрансбезпеки виявили автівку MAN TGX переповнену щебенем.
За виявлені порушення вагових параметрів власнику машини нарахували плату за проїзд автодорогами у розмірі 13 тисяч 642 євро. Склали акт про проведення перевірки за відсутність дозволу, який дає право на рух дорогами України при перевищенні встановлених вагових норм понад 20%.
"Загалом з початку року працівники волинського обласного управління Укртрансбезпеки провели п'ять з половиною тисяч перевірок авто, склали півтори тисячі актів за порушення", – повідомив Віталій Конончук.
Найбільше порушень виявили у відсутності щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія, товарно-транспортних накладних, протоколів технічного контролю.
Нагадаємо, на Волині є 10 майданчиків для зважування великогабаритних транспортних засобів. Згідно із правилами дорожнього руху, в Україні дозволяється перевозити вантажі повною масою, які не перевищують 40 тонн.
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