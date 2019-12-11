Ремонтують обладнання: у місті на Волині активно готуються до нового опалювального сезону





Про це інформують на сайті



За словами Олександра Іщука, прилад обліку тепла дасть змогу визначати кількість теплової енергії, виробленої котельнею, що в свою чергу посприяє зменшенню її втрат у мережах. А впровадження нової системи хімводопідготовки подовжить термін роботи котлів та теплових мереж.



«Якщо не проводити хімічну обробку води, то в трубах утворюється накип та осередки корозії, внаслідок чого істотно зростають енерговитрати, знижується ККД нагрівального обладнання, підвищується частота ремонтів, а обладнання зношується. І як результат – капітальний ремонт котельного обладнання, - пояснює Олександр Володимирович. – Тому вирішили встановити нову систему хімічної водопідготовки, щоб уникнути небажаних наслідків транспортування теплоносіїв по мережах».



До слова, також комунальники провели ремонт системи теплопостачання школи №2 м. Рожище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі у Рожищі йдуть до завершення ремонтні роботи на центральній котельні міста. Зокрема, комунальники провели внутрішні ремонтні роботи, замінили насоси, встановили прилад обліку тепла та провели реконструкцію системи хімічної водопідготовки.Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради За словами, прилад обліку тепла дасть змогу визначати кількість теплової енергії, виробленої котельнею, що в свою чергу посприяє зменшенню її втрат у мережах. А впровадження нової системи хімводопідготовки подовжить термін роботи котлів та теплових мереж.«Якщо не проводити хімічну обробку води, то в трубах утворюється накип та осередки корозії, внаслідок чого істотно зростають енерговитрати, знижується ККД нагрівального обладнання, підвищується частота ремонтів, а обладнання зношується. І як результат – капітальний ремонт котельного обладнання, - пояснює Олександр Володимирович. – Тому вирішили встановити нову систему хімічної водопідготовки, щоб уникнути небажаних наслідків транспортування теплоносіїв по мережах».До слова, також комунальники провели ремонт системи теплопостачання школи №2 м. Рожище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію