Волинянин, який має 11 судимостей, попався на грабежі





Ковельська місцева прокуратура скерувала до міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 45-річним волинянином грабежу, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України), повідомляє пресслужба



Слідство вважає, що удень 23 липня 2020 року нетверезий чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині напитися, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золоту прикрасу.



Невдовзі обвинувачений, який нині перебуває під вартою, постане перед судом.



Санкцією ч. 3 ст. 186 КК України за грабіж, поєднаний із проникненням у житло, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі обвинувачений у грабежі житель Любешівського району постане перед судом. Чоловік уже до цього одинадцять разів судимий.Ковельська місцева прокуратура скерувала до міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 45-річним волинянином грабежу, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України), повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури Слідство вважає, що удень 23 липня 2020 року нетверезий чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині напитися, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золоту прикрасу.Невдовзі обвинувачений, який нині перебуває під вартою, постане перед судом.Санкцією ч. 3 ст. 186 КК України за грабіж, поєднаний із проникненням у житло, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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