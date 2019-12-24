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Волинянин, який має 11 судимостей, попався на грабежі

Волинянин, який має 11 судимостей, попався на грабежі
У Ковелі обвинувачений у грабежі житель Любешівського району постане перед судом. Чоловік уже до цього одинадцять разів судимий.

Ковельська місцева прокуратура скерувала до міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 45-річним волинянином грабежу, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України), повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство вважає, що удень 23 липня 2020 року нетверезий чоловік прийшов до будинку на вулиці Стуса у Ковелі й, попросивши у господині напитися, зайшов за нею в оселю, де, погрожуючи жінці насильством, зірвав із її шиї золоту прикрасу.

Невдовзі обвинувачений, який нині перебуває під вартою, постане перед судом.

Санкцією ч. 3 ст. 186 КК України за грабіж, поєднаний із проникненням у житло, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.


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Теги: прокуратура, грабіж, судимість
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