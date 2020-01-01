СБУ викрила кол-центр, де «представники банку» щомісяця викрадали мільйони з рахунків українців





За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. Інформує



У центрі міста вони обладнали підпільний кол‑центр, де «працювали» 54 оператори. Вони, видаючи себе за працівників банків, телефонували клієнтам фінустанов і шахрайським способом отримували від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.





Для «роботи» з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.



За оперативною інформацією, діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті.



Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.



Наразі вилучене обладнання передали для проведення відповідних експертиз.



У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.



Викриття зловмисників проводилось спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

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