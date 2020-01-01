Антисанітарія за 100 гривень: в столичному гаражному кооперативі влаштували хостел
Сьогодні, 03:41
Українці взялися вдосконалювати гаражі, при чому, нікого не питаючи. Під’єднують до цих споруд самовільно воду і каналізацію, відкривають там магазини, живуть самі чи навіть здають в оренду.
У звичайному столичному гаражному кооперативі живуть люди, пишуть Факти. Тут є двоповерхові гаражі з балконами, вікнами та навіть з ліфтами. Чоловік, який продає гараж каже, що вгору і вниз можна будувати наскільки вистачить грошей і фантазії. А також радить на незаконність не зважати.
Будівлі без поштової адреси. Не знають тут і що таке комуналка, бо за воду і каналізацію донедавна не платили.
Хтось облаштував у гаражі магазини, а хтось звів триповерховий хостел. Нічліжка популярна, бо за добу беруть всього 100 грн. У тісній кімнаті хостелу шестеро людей, усюди антисанітарія.
Серед гаражів є і двоповерховий будинок з скляним дахом. Законністю будови тут теж не переймаються.
Голова кооперативу каже, що його кооператив найбільший у Європі. Тут понад 2,5 тис. гаражів. Він запевняє, що незаконних будівель у нього немає, бо за всім стежить.
Та як правило жодних дозвільних документів власники не мають. А юристи кажуть, що узаконити такий самобуд майже нереально.
Утім, заборонити жити у гаражах та змусити знести іноді небезпечні споруди жоден з чиновників не може. Такий механізм ніде не прописаний. Відтак, покарати несумлінного власника теж майже неможливо.
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У звичайному столичному гаражному кооперативі живуть люди, пишуть Факти. Тут є двоповерхові гаражі з балконами, вікнами та навіть з ліфтами. Чоловік, який продає гараж каже, що вгору і вниз можна будувати наскільки вистачить грошей і фантазії. А також радить на незаконність не зважати.
Будівлі без поштової адреси. Не знають тут і що таке комуналка, бо за воду і каналізацію донедавна не платили.
Хтось облаштував у гаражі магазини, а хтось звів триповерховий хостел. Нічліжка популярна, бо за добу беруть всього 100 грн. У тісній кімнаті хостелу шестеро людей, усюди антисанітарія.
Серед гаражів є і двоповерховий будинок з скляним дахом. Законністю будови тут теж не переймаються.
Голова кооперативу каже, що його кооператив найбільший у Європі. Тут понад 2,5 тис. гаражів. Він запевняє, що незаконних будівель у нього немає, бо за всім стежить.
Та як правило жодних дозвільних документів власники не мають. А юристи кажуть, що узаконити такий самобуд майже нереально.
Утім, заборонити жити у гаражах та змусити знести іноді небезпечні споруди жоден з чиновників не може. Такий механізм ніде не прописаний. Відтак, покарати несумлінного власника теж майже неможливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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