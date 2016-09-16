У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Інформують, що сьогодні, 17 вересня, о шостій годині ранку стався аварійний порив водогону діаметром 500 мм. Це призвело до необхідності тимчасового перекриття водопостачання перехрестя вулиць Задворецька-Рівненська. Також у центральній частині міста тимчасово понижено тиск подачі води.



Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» приступили до усунення аварійної ситуації. Про завершення робіт та відновлення водопостачання повідомлять додатково.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійний порив водогону в центральній частині Луцька відсутнє водопостачання або понижено тиск води.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Інформують, що сьогодні, 17 вересня, о шостій годині ранку стався аварійний порив водогону діаметром 500 мм. Це призвело до необхідності тимчасового перекриття водопостачання перехрестя вулиць Задворецька-Рівненська. Також у центральній частині міста тимчасово понижено тиск подачі води.Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» приступили до усунення аварійної ситуації. Про завершення робіт та відновлення водопостачання повідомлять додатково.

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