вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону

У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону
Через аварійний порив водогону в центральній частині Луцька відсутнє водопостачання або понижено тиск води.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Інформують, що сьогодні, 17 вересня, о шостій годині ранку стався аварійний порив водогону діаметром 500 мм. Це призвело до необхідності тимчасового перекриття водопостачання перехрестя вулиць Задворецька-Рівненська. Також у центральній частині міста тимчасово понижено тиск подачі води.

Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» приступили до усунення аварійної ситуації. Про завершення робіт та відновлення водопостачання повідомлять додатково.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, водопостачання, аварія, порив, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:06
У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону
Сьогодні, 09:02
Ранок 17 вересня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 08:54
На Волині за переповнений щебенем MAN перевізника оштрафували на понад 13 тисяч євро
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Чому у Луцьку немає води в районі ЛПЗ? Чому у Луцьку немає води в районі ЛПЗ?
16 вересень, 2016, 13:44
Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води
26 серпень, 16:49
27 серпня майже весь Луцьк буде без води 27 серпня майже весь Луцьк буде без води
25 серпень, 11:36
Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
04 червень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Сьогодні, 10:10
 0
Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:31
 0
У Львові рятують породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину
Сьогодні, 09:24
 0
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8