Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.944, а продаж – 28.231.
Євро при купівлі становить – 32.802, продажу – 33.440.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,848, продаж – 7,570.
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Євро при купівлі становить – 32.802, продажу – 33.440.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,848, продаж – 7,570.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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