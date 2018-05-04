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На «Ягодині» у пасажира автобуса знайшли нарковмісні таблетки

На «Ягодині» у пасажира автобуса знайшли нарковмісні таблетки
Прикордонники Луцького загону попередили незаконне перевезення через кордон наркотичних таблеток.

Зазначається, що через пункт пропуску "Ягодин" до Польщі їхав 35-річний громадянин України. Під час огляду у нього знайшли нарковмісні таблетки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Майже 90 пігулок «Метадон- ЗН» чоловік намагався перевезти за кордон в особистих речах. Таблетки вилучили співробітники СБУ.

Прикордонники ж направили компетентним органам повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.309 ККУ.




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Теги: Ягодин, таблетки
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