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На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень

На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень
У Ковельському районі на території Тойкутської сільської ради інспектори Держекоінспекції у Волинській області спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев.

Невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід, повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.

Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю.

Поліція Волині встановлює винних осіб для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків за екологічні порушення.

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Теги: екоінспекція, дерева, рубка, Ковель
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