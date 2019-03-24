На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень





Невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід, повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.



Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю.



Поліція Волині встановлює винних осіб для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків за екологічні порушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі на території Тойкутської сільської ради інспектори Держекоінспекції у Волинській області спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев.Невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід, повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю.Поліція Волині встановлює винних осіб для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків за екологічні порушення.

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