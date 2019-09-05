MOJO пропонує гостям не платити за ланчі, якщо їх не принесли за 15 хвилин*

Сімейний ресторан MOJOFAMILY пропонує новий підхід до ланчів у нашому місті: SUPERЛАНЧ за 15 хвилин. Завдяки зручному розташуванню MOJO, до якого дістатись можна за 10-20 хвилин з будь-якої точки міста, час на посмакувати і не поспішати гарантовано буде.В сімейний ресторан варто навідатись не лише за враженнями від неаполітанської піци на дровах, найбільших суші ролів у місті, широкої винної карти і найбільшої дитячої кімнати, а й заради SUPERЛАНЧУ.Кожен гість гарантовано отримує 1000 калорій здорового, поживного, повноцінного обіду всього за 15 хвилин.SUPER ЛАНЧ – це:SUPER ситно: MOJO пропонує набір з першої страви, салату, гарячої страви з гарніром, а компліментом стане фірмова хлібна корзина та напій власного виробництва.SUPER швидко: увесь набір гість отримає всього за 15 хвилин. Перевірка на швидкість проходить зі спеціальним пісочним годинником, а якщо MOJO не встигне – гість не платить.SUPER доступно: увесь набір страв можна придбати за ціною від 96 гривень.SUPER атмосферно: погодьтесь, що варто влаштувати перерву і заради відпочинку з друзями або знайомими.Якщо справи не відпускають на обід, можна замовити доставку в офіс. На замовлення у мобільному додатку MOJO HALL – ще й бонус: 5% кешбеку на рахунок.Пропозиція діє на постійній основі у будні з 12:00 до 15:00 год, окрім святкових днів за адресою вул. Ковельська, 16, сімейний ресторан MOJO FAMILY.