MOJO пропонує гостям не платити за ланчі, якщо їх не принесли за 15 хвилин*
Сьогодні, 11:24
Сімейний ресторан MOJOFAMILY пропонує новий підхід до ланчів у нашому місті: SUPERЛАНЧ за 15 хвилин. Завдяки зручному розташуванню MOJO, до якого дістатись можна за 10-20 хвилин з будь-якої точки міста, час на посмакувати і не поспішати гарантовано буде.
В сімейний ресторан варто навідатись не лише за враженнями від неаполітанської піци на дровах, найбільших суші ролів у місті, широкої винної карти і найбільшої дитячої кімнати, а й заради SUPERЛАНЧУ.
Кожен гість гарантовано отримує 1000 калорій здорового, поживного, повноцінного обіду всього за 15 хвилин.
SUPER ЛАНЧ – це:
SUPER ситно: MOJO пропонує набір з першої страви, салату, гарячої страви з гарніром, а компліментом стане фірмова хлібна корзина та напій власного виробництва.
SUPER швидко: увесь набір гість отримає всього за 15 хвилин. Перевірка на швидкість проходить зі спеціальним пісочним годинником, а якщо MOJO не встигне – гість не платить.
SUPER доступно: увесь набір страв можна придбати за ціною від 96 гривень.
SUPER атмосферно: погодьтесь, що варто влаштувати перерву і заради відпочинку з друзями або знайомими.
Якщо справи не відпускають на обід, можна замовити доставку в офіс. На замовлення у мобільному додатку MOJO HALL – ще й бонус: 5% кешбеку на рахунок.
Пропозиція діє на постійній основі у будні з 12:00 до 15:00 год, окрім святкових днів за адресою вул. Ковельська, 16, сімейний ресторан MOJO FAMILY.
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В сімейний ресторан варто навідатись не лише за враженнями від неаполітанської піци на дровах, найбільших суші ролів у місті, широкої винної карти і найбільшої дитячої кімнати, а й заради SUPERЛАНЧУ.
Кожен гість гарантовано отримує 1000 калорій здорового, поживного, повноцінного обіду всього за 15 хвилин.
SUPER ЛАНЧ – це:
SUPER ситно: MOJO пропонує набір з першої страви, салату, гарячої страви з гарніром, а компліментом стане фірмова хлібна корзина та напій власного виробництва.
SUPER швидко: увесь набір гість отримає всього за 15 хвилин. Перевірка на швидкість проходить зі спеціальним пісочним годинником, а якщо MOJO не встигне – гість не платить.
SUPER доступно: увесь набір страв можна придбати за ціною від 96 гривень.
SUPER атмосферно: погодьтесь, що варто влаштувати перерву і заради відпочинку з друзями або знайомими.
Якщо справи не відпускають на обід, можна замовити доставку в офіс. На замовлення у мобільному додатку MOJO HALL – ще й бонус: 5% кешбеку на рахунок.
Пропозиція діє на постійній основі у будні з 12:00 до 15:00 год, окрім святкових днів за адресою вул. Ковельська, 16, сімейний ресторан MOJO FAMILY.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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