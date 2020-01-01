На Волині внаслідок коронавірусу померла жінка





Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо,



У міській раді Нововолинська інформують, що за добу в місті зафіксували один летальний випадок. У реанімаційному відділенні померла 60-річна жінка, яка лікувалася з 24 серпня 2020 року та тривалий час перебувала на апараті ШВЛ.



За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили вісімнадцять нових випадків коронавірусної хвороби. Дев'ять людей одужали.



Загалом станом на 10:00 17 вересня у Нововолинську зареєстрували 428 випадків захворювання на Covid-19, які підтвердили лабораторно. 293 людини одужали, 11 випадків - летальні.

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