вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині внаслідок коронавірусу померла жінка

На Волині внаслідок коронавірусу померла жінка
У Нововолинську внаслідок коронавірусної інфекції померла 60-річна жінка.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, у Волинській ОДА повідомляли про два летальні випадки - у Луцьку та Луцькому районі.

У міській раді Нововолинська інформують, що за добу в місті зафіксували один летальний випадок. У реанімаційному відділенні померла 60-річна жінка, яка лікувалася з 24 серпня 2020 року та тривалий час перебувала на апараті ШВЛ.

За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили вісімнадцять нових випадків коронавірусної хвороби. Дев'ять людей одужали.

Загалом станом на 10:00 17 вересня у Нововолинську зареєстрували 428 випадків захворювання на Covid-19, які підтвердили лабораторно. 293 людини одужали, 11 випадків - летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, коронавірус, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
MOJO пропонує гостям не платити за ланчі, якщо їх не принесли за 15 хвилин*
Сьогодні, 11:24
Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки
Сьогодні, 11:15
На Волині внаслідок коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 11:10
У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів
Сьогодні, 10:57
На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19 Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
02 липень, 10:52
У Нововолинську – шоста смерть від ускладнень коронавірусу У Нововолинську – шоста смерть від ускладнень коронавірусу
05 червень, 12:46
На Волині від коронавірусу помер дідусь На Волині від коронавірусу помер дідусь
19 травень, 10:10
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
13 травень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження
Сьогодні, 11:27
 0
MOJO пропонує гостям не платити за ланчі, якщо їх не принесли за 15 хвилин*
Сьогодні, 11:24
 0
Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині внаслідок коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8