Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Вартість однієї години гри - 100 гривень.



«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.



Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.







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