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Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
У «StrikeCity», що в торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вартість однієї години гри - 100 гривень.

«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.

Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.


Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, боулінг
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