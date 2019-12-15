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У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження

У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження
Вчора, 16 вересня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, за період спостережень з 1947 по 2020 роки був зафіксований абсолютний максимум температури повітря 29,1º.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у facebook.

Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 вересня складав 28,9º і був зафіксований у 1947 році.

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Теги: максимум температури, рекорд, Луцьк
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