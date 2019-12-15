У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у facebook.



Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 вересня складав 28,9º і був зафіксований у 1947 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 16 вересня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, за період спостережень з 1947 по 2020 роки був зафіксований абсолютний максимум температури повітря 29,1º.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у facebook.Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 вересня складав 28,9º і був зафіксований у 1947 році.

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