У Луцьку зафіксували температурний рекорд за останні 73 роки спостереження
Сьогодні, 11:27
Вчора, 16 вересня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, за період спостережень з 1947 по 2020 роки був зафіксований абсолютний максимум температури повітря 29,1º.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 вересня складав 28,9º і був зафіксований у 1947 році.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 вересня складав 28,9º і був зафіксований у 1947 році.
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