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Масштабна аварія на Львівщині: за кермом вантажівки був волинянин

Масштабна аварія на Львівщині: за кермом вантажівки був волинянин
Внаслідок зіткнення шести автомобілів, за кермом одного авто перебував волинянин, на Львівщині за медичної допомогою звернулись п’ятеро осіб.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 16 вересня близько 14.40 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Виннички Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій тягача Volvo з напівпричепом здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який, у свою чергу, зіткнувся з легковиком Renault Logan, той – з легковиком BMW, і далі – з ще одним мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter та тягачем Mercedes з напівпричепом. Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку.

Тягачем Volvo керував 26-річний житель міста Миколаїв, мікроавтобусом Mercedes - 43-річний львів’янин, Renault Logan - мешканець міста Нетішин віком 54 роки, BMW - 46-річний житель Київщини, ще одного буса Mercedes-Benz Sprinter - мешканець Турківського району віком 41 рік та тягача Mercedes - 52-річний житель міста Нововолинськ.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Renault та його 53-річний пасажир, а також водій та 46-річний пасажир BMW. Також за медичною допомогою звернувся 59-річний львів’янин, який перебував поруч із місцем зіткнення.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.


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Теги: Львівщина, масштабна аварія, волинянин
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