Де у Володимирі-Волинському можна зробити тест на коронавірус

У разі виникнення необхідності екстренного тестування на коронавірус, жителі Володимира-Волинського можуть скористатися послугами приватних сертифікованих лабораторій. Це можливо, адже результати тестувань лабораторії надають Волинському лабораторному центру та потрапляють у статистику.Як розповіла, головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», якщо пацієнт звертається до сімейного лікаря по телефону зі скаргами на самопочуття і підозрілу симптоматику та не бажає йти на фільтр для взяття аналізів, це можна зробити у приватних сертифікованих лабораторіях, проте як лікар застерігає не нехтувати своїм здоров’ям.“Аналізи можна здати приватно, але є перелік лабораторій, які є сертифікованими. Результати досліджень з тих лабораторій ми приймаємо так, як має бути, тому що вони повідомляють обласний лабораторний центр і відповідно, ми маємо зв’язок із ними. Я вважаю, що це неправильно – йти просто на ПЛР-тестування, тому що на фільтрі візьмуть не лише аналізи для виявлення коронавірусу – там проводить огляд лікар. Він на місці орієнтується, чи необхідно рентген і аналізи та визначає курс лікування. Мета приходу на фільтр не просто як статисти – там все таки є лікарі”, – каже Чубок.Тестування на СOVID-19 методом ІФА проводять у Володимир-Волинському ТМО. Пацієнти відшкодовують лише вартість фактично реактивів і пробірки з розрахунку 60 гривень за один імуноглобулін.“За допомогою імуноглобуліну “М” можна взнати, чи є наразі пацієнт активно хворим на ковід та чи є загрозливою для оточуючих. Імуноглобулін “G” необхідний, аби дізнатися, чи перехворіла людина раніше. Разом – 120 гривень, але цим займається ТМО.Якщо лікар вважає за потрібне протестувати пацієнта методом ІФА, тобто скеровує пацієнта до фільтру, там безпосередньо наші медсестри відбирають зразки, але оплачують в ТМО”, – розповідає головний лікар.Журналісти БУГу вирішили дізнатися, які приватні лабораторії проводять тестування на коронавірус, якщо виникне необхідність екстренно протестуватись на наявність СOVID-19, наприклад, у разі термінової операції, відрядження за кордон та інше.Як розповіли у медичній лабораторії “МедЛаб”, сертифікат у них наявний – всі результати тестувань передають у статистику по області:“Сьогодні здаєте, а завтра ввечері результати готові. Вартість тестувань: ІФА “М”, ІФА “G” – 580 гривень, ПЛР-аналіз – 1600 гривень”У медцентрі “Біокурс”, який, зазначили працівники, є сертифікованим і є 30 років на ринку, повідомили, що в разі проведення тестувань одразу двома методами ІФА, клієнтам пропонують знижку:“Вартість тестувань методом ІФА “М” та “G” – 481 гривня, із забором – 515. Якщо робити два одночасно це коштуватиме 730 гривень, виходить трішки дешевше. Вартість аналізів ПЛР-досліджень за 48 годин – 1560 гривень, за 24 години – 2060 гривень. Якщо необхідний сертифікат на вимогу з місця роботи, наприклад, то за нього доведеться заплатити ще 100 гривень”Як інформували під час брифінгу ОДА у квітні у аптеках “Волиньфармпостач” з’явились експрес-тести на коронавірус українського виробництва, вартість яких орієнтовно 490 гривень.Зауважимо, експрес-тести показують не наявність вірусу в організмі, а антитіл до нього. Вони з’являються щонайменше на 4-ий день після появи симптомів. Позитивний результат може означати, що хвороба вже давно у розпалі або, що ви вже перехворіли.ПЛР-тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції. Метод ІФА – виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус.