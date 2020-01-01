Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку





Нагадаємо, що



Поліцейські Маневицького відділу поліції



Правоохоронці негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. За місцем проживання чоловіка не виявили. Сусіди ж повідомили, що він пішов у невідомому напрямку. Протягом трьох днів поліцейські спільно з небайдужими ретельно прочісували навколишні території, до пошуків залучали також кінологів. Зловмисника виявили вчора, 16 вересня, у селі Скиби Любомльського району.



Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 166 (Незаконне проникнення до житла) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 вересня, зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком 2 місяці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукали ґвалтівника жінки.Нагадаємо, що інформація про зґвалтування надійшла до поліції в неділю, 13 вересня . 47-річна жителька Маневиччини повідомила, що невідомий проник на територію господарства та, застосовуючи фізичну силу, вступив з нею у статеві зносини, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські Маневицького відділу поліції встановили особу ґвалтівника. Ним виявився 32-річний житель Маневицького району, раніше судимий за сексуальне насильство.Правоохоронці негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. За місцем проживання чоловіка не виявили. Сусіди ж повідомили, що він пішов у невідомому напрямку. Протягом трьох днів поліцейські спільно з небайдужими ретельно прочісували навколишні території, до пошуків залучали також кінологів. Зловмисника виявили вчора, 16 вересня, у селі Скиби Любомльського району.Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 166 (Незаконне проникнення до житла) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 вересня, зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком 2 місяці.

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