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Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку

Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку
На Волині розшукали ґвалтівника жінки.

Нагадаємо, що інформація про зґвалтування надійшла до поліції в неділю, 13 вересня. 47-річна жителька Маневиччини повідомила, що невідомий проник на територію господарства та, застосовуючи фізичну силу, вступив з нею у статеві зносини, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські Маневицького відділу поліції встановили особу ґвалтівника. Ним виявився 32-річний житель Маневицького району, раніше судимий за сексуальне насильство.

Правоохоронці негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. За місцем проживання чоловіка не виявили. Сусіди ж повідомили, що він пішов у невідомому напрямку. Протягом трьох днів поліцейські спільно з небайдужими ретельно прочісували навколишні території, до пошуків залучали також кінологів. Зловмисника виявили вчора, 16 вересня, у селі Скиби Любомльського району.

Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 166 (Незаконне проникнення до житла) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 вересня, зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком 2 місяці.



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Теги: зґвалтування, розшук, Волинь
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