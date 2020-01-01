вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
16-17 вересня у Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років, на якому змагалися 345 спортсменів з 22 регіонів України. На чемпіонаті дзюдоїсти боролися за титул чемпіона у 14 вагових категоріях та за місце у збірній команді, яка візьме участь в чемпіонаті Європи серед молоді.

На чемпіонаті волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Серед чоловіків у ваговій категорії 66 кг третє місце посів Чернов Вадим.

Бронзовими призерами серед жінок стали Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг та Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг П’ятою у ваговій категорії 48 кг стала Пилипюк Катерина. Усі спортсмени - вихованці ВОШВСМ СК «Континіум», тренер-викладач Сікорський О.А.

Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат України, дзюдо, волинські спортсмени
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться міжнародний літературний фестиваль «Фронтера»
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 19:38
Головний патрульний Волині потрапив в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинський боксер виборов «бронзу» на всеукраїнському чемпіонаті Волинський боксер виборов «бронзу» на всеукраїнському чемпіонаті
16 вересень, 19:23
Волинянка – срібна призерка чемпіонату України Волинянка – срібна призерка чемпіонату України
10 вересень, 05:20
Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України. ФОТО Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України. ФОТО
08 вересень, 15:38
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
28 серпень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбудеться міжнародний літературний фестиваль «Фронтера»
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 19:38
 0
Головний патрульний Волині потрапив в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8