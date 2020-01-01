Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

16-17 вересня у Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років, на якому змагалися 345 спортсменів з 22 регіонів України. На чемпіонаті дзюдоїсти боролися за титул чемпіона у 14 вагових категоріях та за місце у збірній команді, яка візьме участь в чемпіонаті Європи серед молоді.На чемпіонаті волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Серед чоловіків у ваговій категорії 66 кг третє місце посівБронзовими призерами серед жінок сталиу ваговій категорії 57 кг тау ваговій категорії 63 кг П’ятою у ваговій категорії 48 кг сталаУсі спортсмени - вихованці ВОШВСМ СК «Континіум», тренер-викладач