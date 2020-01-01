Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 19:38
16-17 вересня у Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років, на якому змагалися 345 спортсменів з 22 регіонів України. На чемпіонаті дзюдоїсти боролися за титул чемпіона у 14 вагових категоріях та за місце у збірній команді, яка візьме участь в чемпіонаті Європи серед молоді.
На чемпіонаті волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Серед чоловіків у ваговій категорії 66 кг третє місце посів Чернов Вадим.
Бронзовими призерами серед жінок стали Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг та Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг П’ятою у ваговій категорії 48 кг стала Пилипюк Катерина. Усі спортсмени - вихованці ВОШВСМ СК «Континіум», тренер-викладач Сікорський О.А.
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На чемпіонаті волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Серед чоловіків у ваговій категорії 66 кг третє місце посів Чернов Вадим.
Бронзовими призерами серед жінок стали Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг та Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг П’ятою у ваговій категорії 48 кг стала Пилипюк Катерина. Усі спортсмени - вихованці ВОШВСМ СК «Континіум», тренер-викладач Сікорський О.А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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