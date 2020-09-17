В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
Сьогодні, 12:38
258 народних депутатів на засіданні 17 вересня підтримали легалізацію дистанційної торгівлі ліками, проголосувавши у другому читанні за законопроект №3615-1, яким вносяться зміни до закону "Про лікарські засоби".
У документі прописані вимоги до суб`єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет, - пишуть Факти.
Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, які відпускаються лише за рецептами лікарів.
Окрім того, заборонена реалізація через інтернет засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.
Оптова дистанційна торгівля також під забороною.
В Україні з 2011 року діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, хоча в ЄС така торгівля регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.
Водночас, купуючи медпрепарати в інтернеті, варто бути дуже обережними, адже, за даними ВООЗ, 10% ліків у країнах, що розвиваються, зокрема і в Україні, – підроблені.
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У документі прописані вимоги до суб`єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет, - пишуть Факти.
Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, які відпускаються лише за рецептами лікарів.
Окрім того, заборонена реалізація через інтернет засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.
Оптова дистанційна торгівля також під забороною.
В Україні з 2011 року діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, хоча в ЄС така торгівля регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.
Водночас, купуючи медпрепарати в інтернеті, варто бути дуже обережними, адже, за даними ВООЗ, 10% ліків у країнах, що розвиваються, зокрема і в Україні, – підроблені.
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