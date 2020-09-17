вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками

В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
258 народних депутатів на засіданні 17 вересня підтримали легалізацію дистанційної торгівлі ліками, проголосувавши у другому читанні за законопроект №3615-1, яким вносяться зміни до закону "Про лікарські засоби".

У документі прописані вимоги до суб`єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет, - пишуть Факти.

Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, які відпускаються лише за рецептами лікарів.

Окрім того, заборонена реалізація через інтернет засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.

Оптова дистанційна торгівля також під забороною.

В Україні з 2011 року діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, хоча в ЄС така торгівля регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.

Водночас, купуючи медпрепарати в інтернеті, варто бути дуже обережними, адже, за даними ВООЗ, 10% ліків у країнах, що розвиваються, зокрема і в Україні, – підроблені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля. ліки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли в аптеках Волині з'явиться вакцина проти грипу
Сьогодні, 13:00
Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця
Сьогодні, 12:49
В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
Сьогодні, 12:38
Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку
Сьогодні, 12:18
У працівника обчислювального центру у Луцьку виявили коронавірус
Сьогодні, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 13:05
 0
Повідомили, коли в аптеках Волині з'явиться вакцина проти грипу
Сьогодні, 13:00
 0
На «Ягодині» чоловік позбувся великої суми грошей в євро і злотих
Сьогодні, 13:00
 0
Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця
Сьогодні, 12:49
 0
В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8