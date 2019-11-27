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Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця

Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця
Нові сучасні тролейбуси з’являться на маршрутах Луцька орієнтовно у жовтні.

Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Сьогодні оглянули хід виконання робіт з виробництва тролейбусів для лучан на підприємстві «Богдан Моторс».

Нагадаємо, у квітні підписали контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів між Луцькою міською радою та ДП "Автоскладальний завод № 1 "АТ "АК "Богдан Моторс".

"Нові тролейбуси – тихі, екологічні й економічно вигідні, вони споживатимуть удвічі менше електроенергії, матимуть кондиціонери та підвищену зручність для пасажирів. Один такий тролейбус замінить орієнтовно 2,5 маршрутки", - написав посадовець.

Тролейбуси матимуть оригінальний дизайн і маркування, що за стилем відповідатимуть Луцьку. Кожен із них буде обладнано кондиціонерами, usb-портами для заряджання мобільних пристроїв.

В міському бюджеті передбачили необхідні для цього кошти. Надійшов і фінансовий транш від Європейського інвестиційного банку. Передбачили поетапну передачу тролейбусів Луцьку партіями по 6 одиниць. Перші два з першої поставки планують отримати у жовтні. В цілому тролейбусний автопарк Луцька отримає 29 нових і сучасних низькопідлогових 12-метрових тролейбусів.

Перший заступник міського голови зазначив, що у Луцьку можуть з'явитися ще 30 нових тролейбусів.

"Починаємо працювати над наступною фазою іншого міжнародного інвестиційного проєкту, що забезпечить можливість придбати ще 30 тролейбусів, 5 із яких будуть оснащені автономним ходом", - написав Григорій Недопад.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, нові тролейбуси, дата
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