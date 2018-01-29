На «Ягодині» чоловік позбувся великої суми грошей в євро і злотих
Сьогодні, 13:00
Волинські митники на «Ягодині» попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти.
Зазначається, що українець, слідуючи з України в Польщу смугою «зелений коридор» автомобілем Renault, намагався перемістити через митний кордон України незадекларовані гроші, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Так, при митному контролі у чоловіка виявили валюту в розмірі 10 тис. євро та 7 тис. польських злотих. Відповідно до Митного кодексу України обрання смуги «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню.
На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 52 тис. грн. (еквівалент 7 000 PLZ).
Через порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України, на чоловіка чекає штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація предмета правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що українець, слідуючи з України в Польщу смугою «зелений коридор» автомобілем Renault, намагався перемістити через митний кордон України незадекларовані гроші, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Так, при митному контролі у чоловіка виявили валюту в розмірі 10 тис. євро та 7 тис. польських злотих. Відповідно до Митного кодексу України обрання смуги «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню.
На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 52 тис. грн. (еквівалент 7 000 PLZ).
Через порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України, на чоловіка чекає штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація предмета правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 13:05
На «Ягодині» чоловік позбувся великої суми грошей в євро і злотих
Сьогодні, 13:00
Повідомили, коли в аптеках Волині з'явиться вакцина проти грипу
Сьогодні, 13:00
Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця
Сьогодні, 12:49
В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
Сьогодні, 12:38