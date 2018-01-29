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На «Ягодині» чоловік позбувся великої суми грошей в євро і злотих

На «Ягодині» чоловік позбувся великої суми грошей в євро і злотих
Волинські митники на «Ягодині» попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти.

Зазначається, що українець, слідуючи з України в Польщу смугою «зелений коридор» автомобілем Renault, намагався перемістити через митний кордон України незадекларовані гроші, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Так, при митному контролі у чоловіка виявили валюту в розмірі 10 тис. євро та 7 тис. польських злотих. Відповідно до Митного кодексу України обрання смуги «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню.

На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 52 тис. грн. (еквівалент 7 000 PLZ).

Через порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України, на чоловіка чекає штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація предмета правопорушення.

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Теги: готівка, валюти, Ягодин
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