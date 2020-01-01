Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»
Сьогодні, 13:23
Поєдинок «Волині» проти тернопільської «Ниви», що мав відбутися 21 вересня в рамках 3 туру Першої ліги чемпіонату України, перенесли.
Таке рішення ухвалила адміністрація ПФЛ після звернення клубу, повідомляє пресслужба ФК "Волинь".
Дату гри повідомлять пізніше, яку узгодять згодом.
Зазначають, що 15 вересня, напередодні матчу проти «Прикарпаття» у Кубку України, «Волинь» отримала невтішні результати ПЛР-тестування на Covid-19 – саме це стало основною причиною перенесення майбутнього матчу Першої ліги. Тож, за домовленістю клубів він відбудеться пізніше.
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Таке рішення ухвалила адміністрація ПФЛ після звернення клубу, повідомляє пресслужба ФК "Волинь".
Дату гри повідомлять пізніше, яку узгодять згодом.
Зазначають, що 15 вересня, напередодні матчу проти «Прикарпаття» у Кубку України, «Волинь» отримала невтішні результати ПЛР-тестування на Covid-19 – саме це стало основною причиною перенесення майбутнього матчу Першої ліги. Тож, за домовленістю клубів він відбудеться пізніше.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ФК «Волинь» поступилася «Прикарпаттю» в другому раунді Кубка України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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