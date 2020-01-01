Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»





Таке рішення ухвалила адміністрація ПФЛ після звернення клубу,



Дату гри повідомлять пізніше, яку узгодять згодом.



Зазначають, що 15 вересня, напередодні матчу проти «Прикарпаття» у Кубку України, «Волинь» отримала невтішні результати ПЛР-тестування на Covid-19 – саме це стало основною причиною перенесення майбутнього матчу Першої ліги. Тож, за домовленістю клубів він відбудеться пізніше.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поєдинок «Волині» проти тернопільської «Ниви», що мав відбутися 21 вересня в рамках 3 туру Першої ліги чемпіонату України, перенесли.Таке рішення ухвалила адміністрація ПФЛ після звернення клубу, повідомляє пресслужба ФК "Волинь".Дату гри повідомлять пізніше, яку узгодять згодом.Зазначають, що 15 вересня, напередодні матчу проти «Прикарпаття» у Кубку України, «Волинь» отримала невтішні результати ПЛР-тестування на Covid-19 – саме це стало основною причиною перенесення майбутнього матчу Першої ліги. Тож, за домовленістю клубів він відбудеться пізніше.

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