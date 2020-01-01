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Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»

Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»
Поєдинок «Волині» проти тернопільської «Ниви», що мав відбутися 21 вересня в рамках 3 туру Першої ліги чемпіонату України, перенесли.

Таке рішення ухвалила адміністрація ПФЛ після звернення клубу, повідомляє пресслужба ФК "Волинь".

Дату гри повідомлять пізніше, яку узгодять згодом.

Зазначають, що 15 вересня, напередодні матчу проти «Прикарпаття» у Кубку України, «Волинь» отримала невтішні результати ПЛР-тестування на Covid-19 – саме це стало основною причиною перенесення майбутнього матчу Першої ліги. Тож, за домовленістю клубів він відбудеться пізніше.

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Теги: спалах коронавірусу, Волинь, футбольний клуб
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