Підземне місто «Яровиці» зростає*

Сучасне житло – це не просто світла і простора квартира, дизайн під'їзду, але і красивий упорядкований двір, максимально комфортний для мешканців.У наш час практично кожна сім'я має автомобіль, який необхідно десь залишати і найкращий варіант – це можливість припаркувати своє авто поруч з будинком.«Яровиця» вже збудувала для своїх мешканців новітні підземні паркінги та наземні гостьові. І чудова новина для тих, хто не встиг придбати паркомісце, – старт будівництва ще однієї частини підземного паркінгу. І незабаром «Яровиця» матиме ціле підземне місто для авто.- Місце в підземному паркінгу – це особиста власність, і мешканець житлового комплексу може бути впевнений, що ним ніхто не скористається без його дозволу. При потребі паркомісце можна здати в оренду, всім добре зрозуміло, що в центрі така послуга є досить актуальною та прибутковою.- Паркінг захищає авто від снігу та нашарування льоду, від палючого сонячного проміння – цілий рік від будь-яких і просто випадкових пошкоджень. Кожен автовласник знає, яким дорогим є ремонт автомобіля. Несприятливі погодні умови мають негативний вплив на термін експлуатації авто: зношується фарба, втрачає свої властивості гума. У зимовий період автомобіль витрачає свій моторний ресурс через довготривалий прогрів, також збільшується навантаження на акумулятор.- Житловий комплекс з підземним паркінгом – це гарантія того, що двір не буде заповнений машинами до такої міри, що не буде місця для прогулянки або відпочинку. Крім того, біля кожного будинку має бути вільний простір на випадок екстрених ситуацій для під’їзду спецтехніки. У «Яровиці» на подвір’ї дитячі майданчики, відпочинкові зони і навіть цілий спортивний комплекс.- Авто захищене від протиправних посягань. Погодьтеся, викрасти авто з двору значно легше, ніж з території, що охороняється. Підземний паркінг «Яровиці» обладнаний сучасними системами пожежогасіння, вентиляції та охорони. Таким чином авто буде надійно захищене.- Пряма залежність між наявністю підземного паркінгу і якістю проживання в будинку стає очевидною. Власник паркінгу виходить з авто і комфортно швидкісним ліфтом піднімається до квартири.І ще один переконливий аргумент: саме зараз діє шалена знижка при купівлі підземного паркінгу – 50 000 грн. Також є вигідні умови розтермінування.За детальнішою інформацією звертайтесь: 050 402 05 05