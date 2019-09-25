В Ізраїлі закликають хасидів залишити кордони України і повернутися додому





З такою заявою до них звернувся міністр у справах вищої освіти Ізраїлю Зеев Елькін, - пишуть



За його словами, влада країни зробила все задля того, щоб забезпечити їм можливість потрапити до України і дістатися до Умані, проте отримала кінцеву негативну відповідь.



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Водночас у МВС України повторно нагадали, що Україна до 28 вересня закрила свої кордони для іноземців і робити виняток для паломників-хасидів не має наміру.



"Україна через пандемію закрила кордони для іноземців. Винятків для хасидів не буде", – зазначив радник глави МВС Михайло Апостол.



Він порадив їм повернутися додому, бо наближається похолодання. За його словами, ситуація на кордоні і в Умані перебуває під контролем.



Паломників, які вже в Умані, пропустять до могили Рабі Нахмана, але лише якщо вони дотримуватимуться карантинних заходів.



Ситуація з паломниками-хасидами



Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.



Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон. Через це паломники застрягли на кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паломників-хасидів, які перебувають на українсько-білоруському кордоні, закликали повернутися додому.З такою заявою до них звернувся міністр у справах вищої освіти Ізраїлю Зеев Елькін, - пишуть Факти За його словами, влада країни зробила все задля того, щоб забезпечити їм можливість потрапити до України і дістатися до Умані, проте отримала кінцеву негативну відповідь.Водночас у МВС України повторно нагадали, що Україна до 28 вересня закрила свої кордони для іноземців і робити виняток для паломників-хасидів не має наміру."Україна через пандемію закрила кордони для іноземців. Винятків для хасидів не буде", – зазначив радник глави МВС Михайло Апостол.Він порадив їм повернутися додому, бо наближається похолодання. За його словами, ситуація на кордоні і в Умані перебуває під контролем.Паломників, які вже в Умані, пропустять до могили Рабі Нахмана, але лише якщо вони дотримуватимуться карантинних заходів.Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон. Через це паломники застрягли на кордоні.

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