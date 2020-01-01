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У Польщі двох водіїв з України та компанію-перевізника покарали величезним штрафом

У Польщі двох водіїв з України та компанію-перевізника покарали величезним штрафом
Двоє водіїв з України проїхали пів Європи без відпочинку, але в Польщі їх змусили зупинитися.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт дорожньо-транспортної інспекції Любліна, чоловіки їхали вантажівкою з іспанського міста Толедо.

Зупинили їх в населеному пункті Копаніна (Люблінське воєводство). Один з українців намагався вдавати з себе пасажира, а не водія, однак його маневр не вдався. Правду видали дані з тахографа.

Під час перевірки виявилося, що обидва водії провели в дорозі майже 36 годин без відпочинку. Система зафіксувала, що найдовша їхня зупинка за весь час тривала 1 год 13 хв. Чоловіки по черзі сідали за кермо, витягаючи при цьому свої картки з тахографа, аби заплутати систему.

Польські інспектори розкрили їхню хитрість та змусили перервати подорож і зупинитися на відпочинок. Вантажівка прямувала з Толедо до російського Єкатеринбурга, маючи загалом подолати понад 6000 км траси.

За вчинені порушення обох водіїв з України та компанію-перевізника покарали штрафом в розмірі 23 тисяч злотих. Після сплати цієї суми та відбуття відпочинку вантажівці дозволили їхати далі.

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Теги: Польща, українці, водії
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Коментарі 1
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Вітаю всіх справжніх патріотів!
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