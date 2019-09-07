Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду





Про це



В результаті повного митного огляду транспорту, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили молочний шоколад загальною вагою 215 кг, який знаходився у багажному відділенні автобуса.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.



Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В зоні митного контролю «Ягодин» затримали рейсовий автобус сполученням «Щецин – Кривий Ріг», що незаконно перевозив 215 кілограмів молочного шоколаду загальною вартістю на понад 30 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.В результаті повного митного огляду транспорту, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили молочний шоколад загальною вагою 215 кг, який знаходився у багажному відділенні автобуса.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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