Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
Сьогодні, 14:38
В зоні митного контролю «Ягодин» затримали рейсовий автобус сполученням «Щецин – Кривий Ріг», що незаконно перевозив 215 кілограмів молочного шоколаду загальною вартістю на понад 30 тисяч гривень.
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.
В результаті повного митного огляду транспорту, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили молочний шоколад загальною вагою 215 кг, який знаходився у багажному відділенні автобуса.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.
В результаті повного митного огляду транспорту, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили молочний шоколад загальною вагою 215 кг, який знаходився у багажному відділенні автобуса.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Сьогодні, 14:48
Покарали волинянина, який «мінував» міжнародний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 14:46
Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
Сьогодні, 14:38