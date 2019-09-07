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Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду

Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
В зоні митного контролю «Ягодин» затримали рейсовий автобус сполученням «Щецин – Кривий Ріг», що незаконно перевозив 215 кілограмів молочного шоколаду загальною вартістю на понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

В результаті повного митного огляду транспорту, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили молочний шоколад загальною вагою 215 кг, який знаходився у багажному відділенні автобуса.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду


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Теги: митниця, шоколад, контрабанда, Ягодин, Волинь
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