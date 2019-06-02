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Покарали волинянина, який «мінував» міжнародний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Покарали волинянина, який «мінував» міжнародний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Любешівський районний суд призначив волинянину-"мінеру" покарання у виді двох років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

Так, увечері 22 квітня 2020 року нетверезий волиняни зателефонував на лінію "102" та повідомив оператору про замінування міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення на кордоні України із Республікою Білорусь «Дольськ», - інформує пресслужба обласної прокуратури

Задля ліквідації можливої загрози вибуху залучили працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів у пункті пропуску не виявили.

Чоловік згодом щиро розкаявся у скоєному і суд призначив йому покарання, не пов’язане із реальним позбавленням волі, якщо він упродовж двох років не вчинить нового злочину.



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Теги: Дольськ, мінування, суд
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