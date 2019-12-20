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Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО

Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
У місті Скадовськ 11-15 вересня відбувся чемпіонат ГО «Спартак» з боксу серед юніорів 2004-2005 та юнаків 2006-2007 років народження. У ньому взяли участь боксери з 11 регіонів України.

Спортсмени збірної команди Волинської області ФСТ «Спартак» здобули у цих змаганнях 7 медалей різного ґатунку, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.


Зокрема серед юніорів переможцями стали:

Кравцов Ілля у ваговій категорії 42кг - 1 місце.
Карпюк Максим у ваговій категорії54 кг - 2 місце.
Шеремета Вадим у ваговій категорії52 кг - 3 місце.
Коржевич Анатолій у ваговій категорії60 кг - 3 місце.

Серед юнаків:

Абрамчук Микита у ваговій категорії44 кг - 2 місце.
Ардель Дмитро у ваговій категорії40 кг - 3 місце.
Василюк Олександр у ваговій категорії57 кг - 3 місце.

Почесні місця посіли:

Ковальчук Олексій у ваговій категорії46 кг - 5 місце.
Зарудницький Вадим у ваговій категорії46 кг - 5 місце.
Зозуля Вячеславу ваговій категорії52 кг - 5 місце.
Басалик Тимофій у ваговій категорії60 кг - 5 місце.

Усі боксери є учнями віділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради.

Тренери спортсменів Каменєв Артур, Боярчук Петро, Боярчук Василь та Гінайло Володимир.

Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО


Зауважують, що 12-17 вересня в місті Бердичів відбувся відкритий турнір з боксу серед молоді пам’яті Третьякова А.І., на якому волинські боксери стали переможцями.

Так, перше місце виборов Назар Гульт – вихованець ШВСМ та ДЮСШ № 2 Луцької міської ради. Тренер Борис Жайворонко.

Срібло здобув учень ОДЮШС «Юний динамівець» Василь Чорний. Тренує боксера Артур Камєнєв.

Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО


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Теги: Бокс, Волинь, Скадовськ, змагання, чемпіонат
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