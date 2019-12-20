Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО

У місті Скадовськ 11-15 вересня відбувся чемпіонат ГО «Спартак» з боксу серед юніорів 2004-2005 та юнаків 2006-2007 років народження. У ньому взяли участь боксери з 11 регіонів України.Спортсмени збірної команди Волинської області ФСТ «Спартак» здобули у цих змаганнях 7 медалей різного ґатунку, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Кравцов Ілля у ваговій категорії 42кг - 1 місце.Карпюк Максим у ваговій категорії54 кг - 2 місце.Шеремета Вадим у ваговій категорії52 кг - 3 місце.Коржевич Анатолій у ваговій категорії60 кг - 3 місце.Абрамчук Микита у ваговій категорії44 кг - 2 місце.Ардель Дмитро у ваговій категорії40 кг - 3 місце.Василюк Олександр у ваговій категорії57 кг - 3 місце.Ковальчук Олексій у ваговій категорії46 кг - 5 місце.Зарудницький Вадим у ваговій категорії46 кг - 5 місце.Зозуля Вячеславу ваговій категорії52 кг - 5 місце.Басалик Тимофій у ваговій категорії60 кг - 5 місце.Усі боксери є учнями віділення боксу ДЮСШ № 2 Луцької міської ради.Тренери спортсменівтаЗауважують, що 12-17 вересня в місті Бердичів відбувся відкритий турнір з боксу серед молоді пам’яті Третьякова А.І., на якому волинські боксери стали переможцями.Так, перше місце виборов Назар Гульт – вихованець ШВСМ та ДЮСШ № 2 Луцької міської ради. Тренер Борис Жайворонко.Срібло здобув учень ОДЮШС «Юний динамівець» Василь Чорний. Тренує боксера Артур Камєнєв.