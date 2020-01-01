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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких школах Волині виявили нові випадки Covid-19 за останню добу

У яких школах Волині виявили нові випадки Covid-19 за останню добу
Всього з початку нового навчального року захворіло 14 учнів та 31 працівник ЗОШ, в тому числі протягом останньої доби 2 учні та 9 осіб з числа персоналу шкіл.

Про це повідомляють на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» МОЗ України.

Зокрема, за останню добу зареєстрували по одному випадку захворювань учнів в ЗОШ Шацького району та обласного центру.

Серед педагогів випадки захворювань зареєстровані в Горохівському, Маневицькому, Турійському, Любешівському районах, містах Луцьку та Любомлі.

Інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює щоденний епідеміологічний нагляд за захворюваністю на COVID-19 серед учнів та працівників загальноосвітніх навчальних закладів з метою своєчасного запровадження профілактичних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 89 нових випадків захворювання на COVID-19, дітей — 4, медичних працівників — 8. Одужала за добу 91 особа. Летальних випадків 2 (м.Луцьк та Луцький район).


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Теги: коронавірус, навчальні заклади
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