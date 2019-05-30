Лабіринт, художня школа, банкетний зал: що працює в дитячому розважальному комплексі у «Промені»*
Сьогодні, 16:23
Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що знаходиться на 2 поверсі розважального центру «Промінь», відчинив свої двері для улюблених гостей.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
А це означає, що можна знову весело і безтурботно розважатись та веселитись, адже тут стільки цікавого. А саме:
- велика безпечна ігрова зона для крихіток з тематичними будинками, якісними іграшками, атракціонами, лабіринтом та батутом;
- лабіринт для діток старшого віку з батутом та басейном з куль;
- велика кількість топових ігрових апаратів;
- зона творчості, де в будь-який час можна зробити цікавий майстер-клас або замовити урок малювання і створити справжню картину;
- зона для вечірок з нагоди днів народжень та інших свят – м'юзик-хол «Не кажи мамі», де запропонують безліч послуг та пропозицій та організують свято на будь-який смак;
- художня школа – це місце де можна навчитися малювати! Зона працює кожен день за навчальними графіками. Дітки займаються у різновікових групах, тривалість занять - 2 години. Досвідчені педагоги навчають дітей живопису. В програмі навчання є багато цікавих майстер-класів;
- кафе «Чорничне» з дуже смачним меню для дорослих і діток. Тут подбали і про батьків, тому в цій зоні є дуже комфортні та затишні банкетні зали з моніторами, на яких можна спостерігати, як діти проводять час в ігрових зонах.
«Для нас головне – ваші посмішки, щасливі обличчя дітей та можливість розділити радість зворушливих моментів. Тому ми так стараємось постійно дивувати наших гостей гарним сервісом, якісними послугами та цікавими розвагами», - ділиться емоціями адміністрація.
«Смугастий носоріг» – це місце де по-справжньому можна відчути щастя. Номер для отримання детальної інформації – 066 755 07 57
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
А це означає, що можна знову весело і безтурботно розважатись та веселитись, адже тут стільки цікавого. А саме:
- велика безпечна ігрова зона для крихіток з тематичними будинками, якісними іграшками, атракціонами, лабіринтом та батутом;
- лабіринт для діток старшого віку з батутом та басейном з куль;
- велика кількість топових ігрових апаратів;
- зона творчості, де в будь-який час можна зробити цікавий майстер-клас або замовити урок малювання і створити справжню картину;
- зона для вечірок з нагоди днів народжень та інших свят – м'юзик-хол «Не кажи мамі», де запропонують безліч послуг та пропозицій та організують свято на будь-який смак;
- художня школа – це місце де можна навчитися малювати! Зона працює кожен день за навчальними графіками. Дітки займаються у різновікових групах, тривалість занять - 2 години. Досвідчені педагоги навчають дітей живопису. В програмі навчання є багато цікавих майстер-класів;
- кафе «Чорничне» з дуже смачним меню для дорослих і діток. Тут подбали і про батьків, тому в цій зоні є дуже комфортні та затишні банкетні зали з моніторами, на яких можна спостерігати, як діти проводять час в ігрових зонах.
«Для нас головне – ваші посмішки, щасливі обличчя дітей та можливість розділити радість зворушливих моментів. Тому ми так стараємось постійно дивувати наших гостей гарним сервісом, якісними послугами та цікавими розвагами», - ділиться емоціями адміністрація.
«Смугастий носоріг» – це місце де по-справжньому можна відчути щастя. Номер для отримання детальної інформації – 066 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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