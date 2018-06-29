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Суд оштрафував чоловіка, який торгував ягодами на Світязі посеред вулиці

Суд оштрафував чоловіка, який торгував ягодами на Світязі посеред вулиці
Суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу волинянину за торгівлю ягодами у невстановленому місці.

Про це йдеться в реєстрі судових рішень, - пише Волинь.ua.

Так, 29 червня громадянин України в селі Світязь на вулиці Жовтневій здійснював торгівлю з рук ягодами в невстановленому для цього місці. Відтак, своїми діями чоловік вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 КУпАП.

10 вересня відбувся суд, де продавцю призначили адміністративне стягнення – 119 гривень. Також, винуватець мусить сплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 420,40 грн.

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Теги: торгівля, ягоди, Світязь
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