Суд оштрафував чоловіка, який торгував ягодами на Світязі посеред вулиці





Про це йдеться в реєстрі судових рішень, - пише



Так, 29 червня громадянин України в селі Світязь на вулиці Жовтневій здійснював торгівлю з рук ягодами в невстановленому для цього місці. Відтак, своїми діями чоловік вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 КУпАП.



10 вересня відбувся суд, де продавцю призначили адміністративне стягнення – 119 гривень. Також, винуватець мусить сплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 420,40 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу волинянину за торгівлю ягодами у невстановленому місці.Про це йдеться в реєстрі судових рішень, - пише Волинь.ua. Так, 29 червня громадянин України в селі Світязь на вулиці Жовтневій здійснював торгівлю з рук ягодами в невстановленому для цього місці. Відтак, своїми діями чоловік вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 КУпАП.10 вересня відбувся суд, де продавцю призначили адміністративне стягнення – 119 гривень. Також, винуватець мусить сплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 420,40 грн.

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