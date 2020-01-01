Адвокат просив відпустити Максима Кривоша під домашній арешт

Колегія суддів відхилила апеляційну скаргу, в якій адвокатпросив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, залишивши рішення Луцького міськрайонного суду від 10 вересня 2020 року у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів без визначення розміру застави в силіПро це інформує пресслужба Волинського Апеляційного суду.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.23 липня йому обрали міру запобіжного заходу –