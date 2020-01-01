Адвокат просив відпустити Максима Кривоша під домашній арешт
Сьогодні, 17:15
Колегія суддів відхилила апеляційну скаргу, в якій адвокат Максима Кривоша просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, залишивши рішення Луцького міськрайонного суду від 10 вересня 2020 року у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів без визначення розміру застави в силі
Про це інформує пресслужба Волинського Апеляційного суду.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це інформує пресслужба Волинського Апеляційного суду.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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