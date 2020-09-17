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У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі

У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
У ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в Києві стався вибух.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

"У місті Києві на Андріївському узвозі, у ресторані "Канапа" стався вибух. Вибухнув фломбіратор, пристрій для карамелізування страв. В результаті вибуху постраждало два повари, яких з ураженням забрали до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчі, пожежники.

У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі

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Теги: Київ, вибух, ресторан
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