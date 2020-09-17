У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
Сьогодні, 17:39
У ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в Києві стався вибух.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
"У місті Києві на Андріївському узвозі, у ресторані "Канапа" стався вибух. Вибухнув фломбіратор, пристрій для карамелізування страв. В результаті вибуху постраждало два повари, яких з ураженням забрали до лікарні", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють слідчі, пожежники.
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Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
"У місті Києві на Андріївському узвозі, у ресторані "Канапа" стався вибух. Вибухнув фломбіратор, пристрій для карамелізування страв. В результаті вибуху постраждало два повари, яких з ураженням забрали до лікарні", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють слідчі, пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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