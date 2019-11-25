У селі на Волині, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу, збудують новий храм Московського патріархату
Сьогодні, 18:02
17 вересня архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чин закладки нового Свято-Покровського храму у селі Нуйно Камінь-Каширського благочиння.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили благочинний округи прот. Степан Михалюк, настоятель храму прот. Олександр Галузій та клірики єпархії.
Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.
Нагадаємо, минулоріч на початку липня місцеві жителі цього села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили благочинний округи прот. Степан Михалюк, настоятель храму прот. Олександр Галузій та клірики єпархії.
Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.
Нагадаємо, минулоріч на початку липня місцеві жителі цього села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.
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Коментарі 1
РПЦ благословляє Путлєра на вбивства та окупацію України. а вони храм будують. РПЦ повинна бути заборонена до кінця війни.
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