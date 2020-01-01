Головний патрульний Волині потрапив в ДТП. ФОТО

Андрій Крутень потрапив у ДТП на вулиці Набережній у Луцьку.



Як Інформаційному агентству Волинські Новини очільник патрульної поліції Волині, за кермом службового автомобіля перебував саме він.



За його словами, під час виїзду на головну дорогу він допустив зіткнення з авто, яке рухалось в попутному напрямку.



В результаті ДТП автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.







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