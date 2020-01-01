Головний патрульний Волині потрапив в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень потрапив у ДТП на вулиці Набережній у Луцьку.
Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини очільник патрульної поліції Волині, за кермом службового автомобіля перебував саме він.
За його словами, під час виїзду на головну дорогу він допустив зіткнення з авто, яке рухалось в попутному напрямку.
В результаті ДТП автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
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Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини очільник патрульної поліції Волині, за кермом службового автомобіля перебував саме він.
За його словами, під час виїзду на головну дорогу він допустив зіткнення з авто, яке рухалось в попутному напрямку.
В результаті ДТП автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
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