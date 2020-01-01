У ВНУ продовжили конкурс на новий логотип





Про це йдеться на офіційному сайті вишу.



Рішення про продовження конкурсу прийняла конкурсна комісія. Окрім цього, комісія рекомендувала доопрацювати проєкт, який попередньо визнали найкращим.



Нагадаємо, минулого тижня у ВНУ імені Лесі Українки повідомляли про те, що визначили переможців конкурсу розробки нового логотипу ВНУ імені Лесі Українки.



Найкращим комісія назвала проєкт авторами якого є творча група «Лабораторія дизайну» у складі Дмитра Авраменка, Богдани Чугай, Марії Назарчук, Марії Єфімової та Тетяни Прокопович.



Члени очікують на нові цікаві проєкти логотипу.



Дедлайн конкурсу – 2 жовтня. Пропозиції та проєкти логотипів надсилати на адресу:

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