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У волинському селі збудують сучасний спортивний майданчик за 1,5 мільйона

У волинському селі збудують сучасний спортивний майданчик за 1,5 мільйона
У селі Холонів Горохівського району планють побудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям.

Майданчик побудують біля школи, - повідомляють у Горохівській районній раді.

Під час зустрічі голови РДА Сергія Мишленика, голови районної ради Тараса Щерблюка, холонівського сільського голови Олександра Мартинова та начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації Віктора Білика.


Під час зустрічі її учасники обговорити питання будівництва спортивного об’єкта. Для цього вже виготовили проектно-кошторисну документацію.

Будівництво здійснюватиметься на умовах співфінансування із районного та місцевого бюджетів. Вартість проекту становить майже 1,5 мільйона гривень.

У волинському селі збудують сучасний спортивний майданчик за 1,5 мільйона

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Теги: Холонів, будівництво, спорт
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