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Волинські бойові самбісти стали призерами чемпіонату України

Волинські бойові самбісти стали призерами чемпіонату України
Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України з бойового самбо серед юнаків і юніорів.

Змагання відбувалися з 13 по 15 вересня в Києві.

Серед юнаків молодшого віку у ваговій категорії до 33 кілограм 2 місце зайняв Павло Ворошилов, а Максим Майко та Захар Філонюк зайняли 3 місця. У ваговій категорії до 36 кілограмів 3 місце зайняв представник Волині Дмитро Бартошик.

Станіслав Аббалов, Станіслав Герасимчук, Артем Кзьмик, Олександр Горін зайняли треті місця у вагових категорія до 39, 42, 49 і 52 кілограмів відповідно.

У командному заліку юнаки молодшого віку зайняли третє місце.

Серед юнаків середнього віку Олександр Котик і Владислав Цицан завоювали срібні медалі, а Дмитро Романович, Михайло Євпак, Олександр Митрофанюк - бронзові медалі у кагових категоріях до 42, 48, 52, 62 кілограмів.

У ваговій категорії до 68 кілограмів найсильнішим був Ярослав Нововсад.

У підсумку волинянин зайняли 3 командне місце.

Хороші результати показали і юнаки старшого віку. У вагових категоріях до 52, 57, 62, 68, 82 кілограмів найсильнішими були Лука Шевчук, Олександр Шевчик, Юрій Пасіч, Максим Чайковський Іван Поремчук.

3 місце у ваговій категорії до 62 кілограм зайняв Олександр Робітницький. Серед юнаків вагою до 68 кілограмів срібло виборов Денис Михальчук.

Команда юнаків старшого віку зайняла перше місце у командному заліку.

Серед юніорів у ваговій категорії до 57 кілограмів найсильнішими були волиняни Богдан Лабудяк, Гліб Михальчук.

У ваговій категорії до 62 кілограмів другим та третім були Іван Пасіч і Вадим Ковальський.

Золото виборов Андрій Місюк у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Волинські юніори у командному заліку зайняли 3 місце.

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Теги: самбо, Волинь
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