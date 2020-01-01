Волинські бойові самбісти стали призерами чемпіонату України

Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України з бойового самбо серед юнаків і юніорів.Змагання відбувалися з 13 по 15 вересня в Києві.Серед юнаків молодшого віку у ваговій категорії до 33 кілограм 2 місце зайняв, атазайняли 3 місця. У ваговій категорії до 36 кілограмів 3 місце зайняв представник Волинізайняли треті місця у вагових категорія до 39, 42, 49 і 52 кілограмів відповідно.У командному заліку юнаки молодшого віку зайняли третє місце.Серед юнаків середнього вікузавоювали срібні медалі, а- бронзові медалі у кагових категоріях до 42, 48, 52, 62 кілограмів.У ваговій категорії до 68 кілограмів найсильнішим був Ярослав Нововсад.У підсумку волинянин зайняли 3 командне місце.Хороші результати показали і юнаки старшого віку. У вагових категоріях до 52, 57, 62, 68, 82 кілограмів найсильнішими були3 місце у ваговій категорії до 62 кілограм зайняв. Серед юнаків вагою до 68 кілограмів срібло виборовКоманда юнаків старшого віку зайняла перше місце у командному заліку.Серед юніорів у ваговій категорії до 57 кілограмів найсильнішими були волиняниУ ваговій категорії до 62 кілограмів другим та третім булиЗолото виборову ваговій категорії до 68 кілограмів.Волинські юніори у командному заліку зайняли 3 місце.