Лукашенко посилить кордон з Україною і





Президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер, 17 вересня, заявив, що Мінськ закриває кордони з Польщею і Литвою, а кордон з Україною - підсилює, повідомляє



"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів-армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу, перш за все, з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - сказав Лукашенко, відвідавши жіночий форум у Мінську.



Також білоруський лідер звернувся до народів трьох країн. Він закликав їх "зупинити своїх божевільних політиків, не дати розв'язатися війні".





















Нагадаємо, сьогодні Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Білорусі. Євродепутати підтримали санкції проти режиму Лукашенка і відмовилися визнавати його президентом країни після закінчення поточних повноважень.



А напередодні Лукашенко заявляв, що "зв'язок народів України і Білорусі не має дати тріщину".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруський лідер заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею, а з Україною - посилити.Президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер, 17 вересня, заявив, що Мінськ закриває кордони з Польщею і Литвою, а кордон з Україною - підсилює, повідомляє Кореспондент "Ми змушені відвести війська з вулиць, пів-армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу, перш за все, з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - сказав Лукашенко, відвідавши жіночий форум у Мінську.Також білоруський лідер звернувся до народів трьох країн. Він закликав їх "зупинити своїх божевільних політиків, не дати розв'язатися війні".Нагадаємо, сьогодні Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Білорусі. Євродепутати підтримали санкції проти режиму Лукашенка і відмовилися визнавати його президентом країни після закінчення поточних повноважень.А напередодні Лукашенко заявляв, що "зв'язок народів України і Білорусі не має дати тріщину".

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