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Двоє колишніх «волинян» допомогли «Колосу» вийти до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи

Двоє колишніх «волинян» допомогли «Колосу» вийти до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи
Ковалівський "Колос" успішно дебютував у футбольних єврокубках. У поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Колос" на виїзді завдав поразки грецькому "Арісу" з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках забили Євген Новак, який відзначився на 47-й хвилині, та Денис Антюх (63) - у "Колоса"; Бруно Гама (55) - у складі "Аріса".

"Колос" вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня в гостях зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Перший гол "Колос" забив зусиллями двох колишніх гравців луцької "Волині", адже Євген Новак відкрив рахунок після подачі Андрія Богданова.
Як відомо, Євген Новак грав за "Волинь у 2014-2015 роках, а Андрій Богданов у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині" і зіграв за "хрестоносців" 17 матчів.

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Теги: Колос, Ліга Європи
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