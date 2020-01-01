Двоє колишніх «волинян» допомогли «Колосу» вийти до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи





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М'ячі на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках забили Євген Новак, який відзначився на 47-й хвилині, та Денис Антюх (63) - у "Колоса"; Бруно Гама (55) - у складі "Аріса".



"Колос" вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня в гостях зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".



Перший гол "Колос" забив зусиллями двох колишніх гравців луцької "Волині", адже Євген Новак відкрив рахунок після подачі Андрія Богданова.

Як відомо, Євген Новак грав за "Волинь у 2014-2015 роках, а Андрій Богданов у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині" і зіграв за "хрестоносців" 17 матчів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковалівський "Колос" успішно дебютував у футбольних єврокубках. У поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Колос" на виїзді завдав поразки грецькому "Арісу" з рахунком 2:1.Про це повідомляє Укрінформ М'ячі на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках забили, який відзначився на 47-й хвилині, та(63) - у "Колоса"; Бруно Гама (55) - у складі "Аріса"."Колос" вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня в гостях зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".Перший гол "Колос" забив зусиллями двох колишніх гравців луцької "Волині", адже Євген Новак відкрив рахунок після подачі Андрія Богданова.Як відомо, Євген Новак грав за "Волинь у 2014-2015 роках, а Андрій Богданов у сезоні 2015-2016 захищав кольори луцької "Волині" і зіграв за "хрестоносців" 17 матчів.

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