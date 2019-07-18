На Київщині загорівся військовий полігон





Пожежу вдалося локалізувати. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки. Про це повідомляє



Пожежа виникла на території військового полігону ВСУ сьогодні близько 14:00.



"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники", - повідомили військові.

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