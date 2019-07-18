На Київщині загорівся військовий полігон
Сьогодні, 00:15
У Київській області сталася пожежа на військовому полігоні в селі Дівички
Пожежу вдалося локалізувати. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючисб на пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України.
Пожежа виникла на території військового полігону ВСУ сьогодні близько 14:00.
"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники", - повідомили військові.
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Пожежу вдалося локалізувати. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючисб на пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України.
Пожежа виникла на території військового полігону ВСУ сьогодні близько 14:00.
"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники", - повідомили військові.
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