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На Київщині загорівся військовий полігон

На Київщині загорівся військовий полігон
У Київській області сталася пожежа на військовому полігоні в селі Дівички

Пожежу вдалося локалізувати. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючисб на пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України.

Пожежа виникла на території військового полігону ВСУ сьогодні близько 14:00.

"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники", - повідомили військові.

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Теги: пожежа, Київщина
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