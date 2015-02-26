Книга лучанки Забужко – серед переможців ВookForum Best Book Award
Сьогодні, 01:13
У четвер, 17 вересня, відбулась церемонія нагородження BookForum Best Book Award. Гран-прі здобула ««Українська абетка» Георгія Нарбута.
Загалом журі присудило нагороди у 17-ти номінаціях, - пише Zaxid.net.
Книга уродженки Луцька Оксани Забужко та предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава «Апокриф»/«Чотири розмови про Лесю Українку» стала переможцем у номінації "Класична українська література".
Книгу відзначили за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.
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Загалом журі присудило нагороди у 17-ти номінаціях, - пише Zaxid.net.
Книга уродженки Луцька Оксани Забужко та предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава «Апокриф»/«Чотири розмови про Лесю Українку» стала переможцем у номінації "Класична українська література".
Книгу відзначили за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.
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