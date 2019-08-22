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В Запоріжжі троє людей заживо згоріли в автомобілі. ВІДЕО

В Запоріжжі троє людей заживо згоріли в автомобілі. ВІДЕО
У Запоріжжі на Набережній автомобіль BMW влетів в рекламний щит і загорівся.

В машині перебувало шестеро людей. Троє з них згоріли заживо. Вони сиділи на задньому сидінні, повідомляє "Газета ua".

До приїзду рятувальників очевидці витягнули з авто хлопця і дівчину (водія і пасажира). Їх госпіталізували.

Також на місці події знаходився ще один постраждалий юнак. Хто він і як причетний до аварії – з'ясовують.


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Теги: трагедія, Запоріжжя
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