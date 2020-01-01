Ранок 18 вересня: в Україні – 3 228 нових випадків коронавірусу, на Волині – 96

За останню добу в Україні виявили 3 228 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 вересня сягнула 169 472.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (349), Одеській (322) областях.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 468.За добу в Україні одужали 1573 людини. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 75 486 українців.На Волині загалом захворіли 6 689 людей, з них за останню добу - 96. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. Троє людей померли протягом останньої доби.