Ранок 18 вересня: в Україні – 3 228 нових випадків коронавірусу, на Волині – 96
Сьогодні, 09:04
За останню добу в Україні виявили 3 228 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 вересня сягнула 169 472.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (349), Одеській (322) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 468.
За добу в Україні одужали 1573 людини. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 75 486 українців.
На Волині загалом захворіли 6 689 людей, з них за останню добу - 96. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. Троє людей померли протягом останньої доби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (349), Одеській (322) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 468.
За добу в Україні одужали 1573 людини. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 75 486 українців.
На Волині загалом захворіли 6 689 людей, з них за останню добу - 96. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. Троє людей померли протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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